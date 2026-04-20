Carmen Villalobos se pronuncia tras ataque en rodaje de "Sin senos sí hay paraíso"

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El sábado 8 de abril un terrible suceso sacudió a Colombia, por un ataque violento con arma blanca en el set de grabación de “Sin senos sí hay paraíso”. El hecho dejó tres personas fallecidas, una herida y cuatro capturados por las autoridades del país.

Ataque en plena grabación

El rodaje de la popular serie se realizaba al aire libre en el sector de Los Laches de Bogotá, cuando se vio interrumpida por un hombre que llegó de forma agresiva, arremetiendo en contra del equipo que participaba en la grabación.

La situación rápidamente escaló terminando en una terrible tragedia que enlutó al equipo de grabación y actores, entre ellos la actriz Carmen Villalobos.

Fue en los premios India Catalina que la animadora colombiana se mostró muy consternada por la devastadora situación, dedicando su galardón de Mejor Actriz a las tres personas fallecidas.

La conductora de Telemundo no dudo en dar unas palabras de fuerza y condolencias para los familiares de las víctimas.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dijo despertando las emociones de los presentes.

En este sentido, la artista de 42 años pidió silencio de todos los presentes en memoria de sus compañeros.

Detalles del caso

Tras el suceso las autoridades colombianas comenzaron con las indagaciones, asegurando que el atacante es un joven de 24 años con problemas psiquiátricos, quien utilizó un arma blanca para atacar a uno de los conductores de la producción, generando un caos que involucró a todos otros dos miembros.

Por el momento la la serie ha quedado cancelada, hasta nuevo aviso.