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Carmen Julia Álvarez conmueve por mensaje para Emma Rabbe

El cariño entre ambas se hizo notar en redes sociales con palabras cargadas de sentimiento 

Por

Elvis González
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 03:37 pm
Carmen Julia Álvarez conmueve por mensaje para Emma Rabbe
Carmen Julia Álvarez y Emma Rabbe / Cortesía
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“Te quiero mucho, respeto y espero que seas feliz”, con este mensaje fue como la artista venezolana Carmen Julia Álvarez, resaltó la bonita relación que tiene con Emma Rabbe.

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Fotografía de complicidad y cariño

A través de Instagram Carmen Julia posteó una fotografía en la que aparece la familia completa, Daniela y Carlos Daniel Alvarado Álvarez, los hijos que tuvo en su relación con el fallecido actor Daniel Alvarado.

También aparecen los hijos que procrearon el conocido “Negrito fullero”, con la actriz, modelo y exreina de belleza, Emma Rabbe.

Los niños hoy convertidos en unos hombres y viviendo en Canadá, llevan por nombre Calvin Daniel, Daniel Alejandro y Diego José Alvarado.

Y es que, para Carmen Julia el cariño por Emma es muy grande, así lo ha revelado en diversas entrevistas, destacando que haber estado en pareja con el mismo nombre, nunca las ha convertido en enemigas, al contrarío una unión muy grande por los hijos.

Una conexión de años

En el reciente mensaje la actriz destacó que la fotografía es una muestra de la unión, amor y fraternidad que comparten, esperando que se mantenga así por lo que les resta de vida.

“Tú y yo entendemos más que nadie tantos años, tantas cosas, ni la distancia ha dejado que sigamos unidos y que sigas siendo la misma. Te quiero mucho, deseo que siempre seas feliz”, escribió.

La Miss Venezuela Mundo 1988, respondía a la publicación de Álvarez, con un bonito emoji de corazón.

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