Kerly Ruiz preocupa por su aspecto físico

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Es de conocimiento público que la animadora venezolana Kerly Ruiz es una apasionada de la vida fitness. A través de las redes sociales la criolla que vive en Miami, comparte todas las rutinas que realiza, alimentación y suplementos que utiliza para mantenerse en excelentes condiciones.

Mensajes para Kerly

Sin embargo, muchos de sus seguidores ven con preocupación tanto enfoque y disciplina en el gimnasio, asegurando que su cuerpo ha cambiado muchísimo.

En su última publicación de Instagram internautas escribieron de todo por el aspecto de la criolla, quien trabaja en el popular programa de Univisión "¡Siéntese quien pueda!".

“No hace más nada que eso y trabajar. No tiene una vida”, “Sabían que los ejercicios también son una adicción”, “Allí si se ve rara”, “Se ve masculina”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros seguidores se sienten motivados por el enfoque, dedicación y actitud de Kerly, una de las animadoras más talentosas del país.

Vida fitness

Ruiz lleva una vida muy dedicada a su hija, trabajo y el gimnasio. Solo basta con ver su perfil de Instagram, para darse cuenta lo mucho que ama entrenar y cuidar su figura.

Su rutina de basa en pesas, barras, sentadillas, tomar mucha agua y una buena alimentación.

Hace tiempo escribió un post destacando que siente que hoy los 40 son los nuevo 20 para cuidarse, mantenerse y hacer ejercicios que ayuden a la salud.

“Por eso ahora los 40 son los nuevos 20, pero eso es si tú decides cambiar tu estilo de vida”, escribió.