Corina Smith pillada con Mike Bahía en Margarita

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Desde Margarita se está cocinando un proyecto musical entre Corina Smith y Mike Bahía, quienes han sido pillados en la isla acompaña de algunos influencers criollos.

El artista colombiano ha estado de paso por el país después de la presentación de Greeicy en el “Saca el Pecho Fest” durante Semana Santa, por lo que su estadía no fue solo una casualidad.

Hasta el momento los famosos no han dado señales de alguna colaboración, sin embargo, una serie de imágenes de ambos en Margarita ha dado de que hablar.

Corina Smith y Mike Bahía en Margarita

En las imágenes se aprecia a Corina Smith y Mike Bahía a bordo deportivo playero en una zona turística del estado Nueva Esparta mientras conversaban. Además, en otra de las postales, un grupo de creadores de contenido están presente junto a ellos.

A través de sus redes sociales los artistas no han publicado ningún rastro de su junte, no obstante, los fanáticos se encuentran a la expectativa por conocer este posible proyecto.

Por tratarse de la locación se puede intuir que el tema tendrá un sonido tropical/caribeño, algo de lo que tiene acostumbrado el colombiano a sus seguidores.