MLB: Eugenio Suárez y Cincinnati Reds logran insólito arranque de temporada

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Contra todo pronóstico, Cincinnati Reds amaneció en la cima de la División Central de la Liga Nacional, tras conseguir su decimocuarta victoria (7x4) en la jornada de este domingo 19 de abril ante Minnesota Twins. Un rally de tres carreras en el décimo capítulo fue suficiente para que Eugenio Suárez y compañía celebraran desde el Target Field.

La franquicia del viejo circuito está protagonizando uno de los inicios más curiosos de la temporada 2026 en las Grandes Ligas. A pesar de ocupar el último lugar en toda la MLB en promedio de bateo (.202), slugging (.326) y OPS (.623), el equipo ha logrado mantenerse competitivo gracias a otros factores, desafiando completamente la lógica ofensiva tradicional.

Lo más llamativo es que, con marca de 14-8, los Reds lideran su división a 0.5 juegos de St. Louis Cardinals, firmando su mejor arranque desde 2006. Este contraste evidencia que su éxito se ha construido sobre un sólido pitcheo, defensa eficiente y rendimiento oportuno en momentos clave, compensando así sus dificultades con el bate.

Eugenio Suárez participa en el éxito de Cincinnati

Después de ser una de las principales figuras en el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero venezolano ha destacado de forma sólida con el madero en la vigente campaña de Las Mayores, siendo clave en el gran inicio de su equipo.

Luego de 22 partidos disputados, el antesalista acumula promedio al bate de .256, tres cuadrangulares, 11 remolcadas, nueve anotadas, 20 hits, ..333 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .743 en 78 apariciones al plato.