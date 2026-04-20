Marie Claire Harp confiesa uno de los capítulos más oscuros de su vida

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Uno de los capítulos más oscuros en la vida de Marie Claire Harp ha vuelto a salir a luz por la misma presentadora, quien relató cómo se enteró de la muerte de su adorado padre.

La venezolana creció en una comunidad humilde del estado Coro, en Venezuela. Aunque había pobreza nunca le faltó el amor y la dedicación de sus padres, tampoco fue un limitante para cumplir su sueño de llegar a la televisión.

Marie Claire perdió a su progenitor a los 7 años, un golpe duro para una niña. Todo ocurrió una mañana cuando el hombre se despidió y no regresó a casa, donde la conductora lo esperaba.

“Me acuerdo perfecto cuando él se despidió. Estábamos todos afuera y él dijo ‘bueno, nos vemos más tarde’”, comentó en una entrevista.

Una triste noticia sin filtro

El relato fue más desgarrador cuando narró la manera en cómo la familia se enteró de la muerte. Sin ningún tipo de tacto ni filtro, una vecina compartió la noticia de forma abrupta.

“Estábamos en el barrio, ahí no hay filtros ni nada, le llegaron a mi mamá por la ventana y le dijeron ‘Marie Claire, tu marido se mató en el 7’”, contó la presentadora.

Marie Claire Harp confirmó que todavía esa voz resuena en su memoria, un recuerdo doloroso que no podrá borrar de su mente. El papá de la exreina de belleza perdió la vida en un accidente automovilístico cuando volvía a casa por la noche.

“En un día en el que fue a trabajar, regresando… tenía un carrito rojo recién comprado, que mi mamá le decía ‘no compres ese carro, vamos a comprar una casa, una casa digna, algo más bonito’”, agregó.

La familia de Marie Claire Harp quedó golpeada

Después de aquel trágico destino, la vida de la presentadora cambió para siempre. Su madre salió adelante con cuatro hijos y, a pesar que complicado, logró educar a sus hijos.

“Como la típica madre mexicana o venezolana que tiene 4 niños solos en uno de los barrios más peligrosos del estado, ¿cómo sales a trabajar?”, cuestionó en medio de una reflexión.