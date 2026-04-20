Alarma Alcaraz: Las pruebas médicas decidirán su presencia en Roland Garros

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre se ha instalado en el equipo de Carlos Alcaraz. Lo que inicialmente parecía una molestia manejable tras la exigente final de Montecarlo contra Jannik Sinner, ha derivado en una situación de "alarma roja" para el número dos del mundo. El tenista español, que ya tuvo que renunciar a Barcelona y Madrid, ha confesado que su presencia en el segundo Grand Slam del año pende de un hilo.

Un diagnóstico más complejo

"Creía que eran simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero vistas las pruebas, es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos", admitió Alcaraz recientemente. El foco de la preocupación es su muñeca derecha, una zona sensible para el juego ultra-agresivo del murciano.

Tras retirarse del Abierto de Barcelona durante su partido de debut contra Virtanen, Alcaraz ha optado por la prudencia absoluta:

"Veremos a ver... estamos esperando a una prueba que tendremos en estos días y el resultado será crucial para tomar una decisión. Estoy intentando tener paciencia y ser positivo".

El factor ranking y el calendario

La baja de Alcaraz en la gira española no solo afecta su preparación física, sino también su posición en el ranking ATP. Al no poder defender los puntos del año pasado, la distancia con Sinner se amplía, y la posibilidad de recuperar el número uno del mundo queda pospuesta. Sin embargo, para Alcaraz, la prioridad es clara: "Tengo que escuchar a mi cuerpo, lo que me viene mejor, y que no me repercuta para el futuro".

Con Roland Garros a la vuelta de la esquina, el equipo médico liderado por sus fisioterapeutas trabaja a contrarreloj para desinflamar la zona y evitar una recaída que podría comprometer no solo la gira de tierra, sino también Wimbledon y los compromisos veraniegos.

La comunidad tenística internacional aguarda con expectación el resultado de estas pruebas. Para un torneo que ya ha visto ausencias notables en el pasado, la posible baja de su vigente campeón (tras su triunfo en 2025) supondría un golpe durísimo para el cuadro masculino.