Fórmula 1

Fórmula 1: FIA revoluciona el reglamento 2026 por orden de los pilotos

La FIA aprobó unos cambios drásticos al reglamento de la F1 en 2026, priorizando la seguridad y la gestión de energía

Por

Jeferson Palacin
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 01:33 pm
Fórmula 1: FIA revoluciona el reglamento 2026 por orden de los pilotos
Fórmula 1 - GP Japón - AP Photo/Eugene Hoshiko
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La Fórmula 1 tuvo una reunión clave en Londres, los jefes de equipo votaron para modificar el reglamento 2026. Este ajuste de la FIA responde directamente a los riesgos de colisión detectados en las primeras tres carreras de la temporada; además, de las quejas de múltiples pilotos.

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Uno de los cambios está a favor de limitar la potencia del 'boost' a 150 kW para evitar peligrosos diferenciales de velocidad. Por otra parte, la calificación también sufrirá modificaciones importantes, reduciendo la recarga máxima de energía a 7 megajulios para fomentar consistencia.

Estas mejoras en F1 buscan simplificar la carga de trabajo del piloto, incrementando la potencia del superclip a 350 kW para optimizar el rendimiento en pista. El Gran Premio de Miami servirá como escenario para probar un innovador sistema de detección de salidas lentas por baja potencia. 

Fórmula 1: salidas con seguridad para 2026

La FIA ha implementado un sistema inteligente capaz de detectar instantáneamente si un monoplaza presenta una aceleración anormal tras soltar el embrague. Al identificar esta falla, el despliegue del MGU-K se activará de forma automática para proporcionar un impulso mínimo de seguridad.

Para complementar esta medida mecánica, se introducirá una alerta visual mediante luces intermitentes laterales y traseras que avisarán al resto de la parrilla sobre el fallo de potencia. Esta seguridad en las salidas busca reducir drásticamente el riesgo de colisiones en los inicios.

Por otra parte, el reglamento técnico de 2026 corregirá inconsistencias previas mediante un reinicio del contador de energía justo al inicio de la vuelta de formación. Esta optimización de la energía garantiza que todos los sistemas electrónicos estén perfectamente sincronizados.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo (1° - George Russell - Mercedes)
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
  4. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  5. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  6. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  7. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  8. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  9. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  10. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  11. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  12. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  13. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  14. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  15. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  16. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  17. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  18. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  19. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  20. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  21. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  22. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

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