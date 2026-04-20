Fórmula 1: FIA revoluciona el reglamento 2026 por orden de los pilotos

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La Fórmula 1 tuvo una reunión clave en Londres, los jefes de equipo votaron para modificar el reglamento 2026. Este ajuste de la FIA responde directamente a los riesgos de colisión detectados en las primeras tres carreras de la temporada; además, de las quejas de múltiples pilotos.

Uno de los cambios está a favor de limitar la potencia del 'boost' a 150 kW para evitar peligrosos diferenciales de velocidad. Por otra parte, la calificación también sufrirá modificaciones importantes, reduciendo la recarga máxima de energía a 7 megajulios para fomentar consistencia.

Estas mejoras en F1 buscan simplificar la carga de trabajo del piloto, incrementando la potencia del superclip a 350 kW para optimizar el rendimiento en pista. El Gran Premio de Miami servirá como escenario para probar un innovador sistema de detección de salidas lentas por baja potencia.

Fórmula 1: salidas con seguridad para 2026

La FIA ha implementado un sistema inteligente capaz de detectar instantáneamente si un monoplaza presenta una aceleración anormal tras soltar el embrague. Al identificar esta falla, el despliegue del MGU-K se activará de forma automática para proporcionar un impulso mínimo de seguridad.

Para complementar esta medida mecánica, se introducirá una alerta visual mediante luces intermitentes laterales y traseras que avisarán al resto de la parrilla sobre el fallo de potencia. Esta seguridad en las salidas busca reducir drásticamente el riesgo de colisiones en los inicios.

Por otra parte, el reglamento técnico de 2026 corregirá inconsistencias previas mediante un reinicio del contador de energía justo al inicio de la vuelta de formación. Esta optimización de la energía garantiza que todos los sistemas electrónicos estén perfectamente sincronizados.

Calendario de la Fórmula 1 2026