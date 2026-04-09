Fórmula 1: Red Bull Racing pierde al ingeniero de Max Verstappen y el piloto también podría irse por esta razón

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La crisis de Red Bull Racing en la temporada 2026 se acentúa, este jueves 9 de abril la escudería anunció la salida de una de las piezas que sostuvo la hegemonía de Max Verstappen, ya que GianPiero Lambiase dejará al equipo a finales de la campaña 2027.

El ingeniero irá a las filas de la escudería McLaren a partir de la temporada 2028, donde mantendrá su puesto como jefe de carreras de la escudería inglesa, Lambiase llegará para sustituir a Andrea Stella, quien negocia para volver a Ferrari en ese mismo año.

"Me complace compartir que Gianpiero Lambiase se unirá al McLaren Mastercard Formula 1 Team como Chief Racing Officer, reportando al Director del Equipo Andrea Stella, cuando su contrato finalice a más tardar en 2028. Se une a un equipo increíble bajo el liderazgo de Andrea, y estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos", dijo Zak Brown, jefe de McLaren

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