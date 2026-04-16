Así fue la maniobra: Fórmula 1 elige adelantamiento de Charles Leclerc como el mejor

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Pese a la ola de críticas a la Fórmula 1 por los adelantamientos en carrera, la máxima categoría del automovilismo mundial elegió a el sobrepaso de Charles Leclerc de Ferrari sobre George Russell de Mercedes en el Gran Premio de Japón, carrera que se realizó a finales del mes de marzo.

Recordemos que la Fórmula 1 vive un parón inusual en el mes de abril debido a la guerra en Medio Oriente, que obligó a cancelar los dos grandes premios de Baréin y Arabia Saudita.

El adelantamiento de Leclerc sobre Russell se generó en la rápida curva uno del circuito de Susuka, el monegasgo había sido superado por su rival inglés varias vueltas atrás, pero el piloto de Ferrari sobre la vuelta 51 de 53 posibles, preparó bien el ataque, ya que regeneró energía sobre la recta del puente y luego sobre la recta principal realizó la maniobra.

Lelclerc de ahí en adelante, logró sostener el ritmo y poner una diferencia que le permitió quedarse con el tercer lugar de la carrera y sumar el segundo podio de la temporada de la Fórmula 1, y con el resultado, plantarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones del mundial de pilotos.

Hay que descatar que, Leclerc en la primera parte del Gran Premio de Japón, realizóuna maniobra similar para superar a su compañero de equipo Lewis Hamilton. La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 3 de mayo con el GP de Miami.