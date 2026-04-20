Los Pistons extienden su récord negativo de derrotas locales en Playoffs

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Lo que alguna vez fue el "The Palace of Auburn Hills", un recinto temido por cualquier visitante en la NBA, se ha transformado en un escenario de pesadilla histórica para los Detroit Pistons. Con su reciente descalabro, la franquicia ha alcanzado la estrepitosa cifra de 11 derrotas consecutivas como local en los playoffs, estableciendo y extendiendo la marca más pobre en la historia de la liga.

Un vacío que inició en 2008

La magnitud de esta racha negativa se entiende mejor al mirar el calendario. Los aficionados de Detroit no celebran una victoria en casa durante la postemporada desde las Finales de la Conferencia Este de 2008. En aquella ocasión, los Pistons lograron vencer a los Boston Celtics, quienes a la postre se coronarían campeones.

Desde ese lejano triunfo, cada aparición de Detroit en los playoffs ha terminado con las manos vacías ante su propia gente, evidenciando una desconexión profunda entre el legado de los "Bad Boys" y la realidad actual del proyecto deportivo.

La racha histórica más larga

Ninguna otra franquicia en la historia de la NBA ha mostrado tal vulnerabilidad en su propio pabellón durante las fases decisivas. Esta racha de 11 partidos perdidos de forma seguida como locales supera cualquier registro previo, convirtiéndose en una estadística que pesa sobre cada nueva generación de jugadores que viste la camiseta de los Pistons.

Para una ciudad que respira baloncesto y que se enorgullece de su identidad física y resiliente, estos números son difíciles de digerir. La falta de efectividad en momentos de alta presión ha impedido que las esporádicas clasificaciones a la postemporada se traduzcan en un impulso real para la franquicia.

Mientras la gerencia continúa buscando las piezas clave para devolver la gloria a Detroit, el récord de las 11 derrotas locales se mantiene como un recordatorio persistente de cuánto terreno han perdido los Pistons en la jerarquía del Este. La misión ahora no es solo ganar una serie, sino simplemente recordar cómo se gana frente a su propia afición cuando más importa.