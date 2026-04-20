Actores de "Somos tú y yo" se reencontraron en la boda de Gabriel Coronel

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 18 de abril el actor, cantante y animador venezolano Gabriel Coronel se casó en Medellín, Colombia, con la modelo Daniel Ospina. La pareja contrajo nupcias en una ceremonia con grandes figuras de Telemundo, artistas y excompañeros de Gabriel en la serie “Somos tú y yo”.

Reencuentro en Medellín

Víctor Drija, Gustavo Elis y Jorge Torres se fueron hasta Colombia para celebrar con Gabriel, con quien forjaron una bonita amistad desde su tiempo en la serie de Venevisión.

A través de Instagram todos postearon la emoción y felicidad por reencontrarse para festejar a Coronel, quien se casó por todo lo alto con Ospina, madre de su hijo Lorenzo, nacido en noviembre del 2023.

Los cuatros actores posaron muy elegantes y sonrientes, como en los viejos tiempos cuando regalaron a Venezuela talento, diversión y compañerismo, en la serie protagonizada por Víctor Drija y Sheryl Rubio.

La amistad y el reencuentro despertó mensajes de cariños de internautas en redes sociales, por ver cómo todos mantiene el vínculo que lograron detrás de cámaras de la serie emitida por primera vez en el año 2007.

Cantando en la boda

El momento fue muy oportuno para que Gustavo y Coronel cantaran, despertando aplausos y gritos de los invitados.

Fue un momento muy especial para los novios como para el público que recuerda a los actores de la serie juvenil con cariño y nostalgia.