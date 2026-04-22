¡No ve la luz! Josef Martínez entra en sequía en el fútbol mexicano

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La llegada de Josef Martínez a los Xolos de Tijuana se perfilaba como uno de los movimientos más interesantes del mercado, pero la realidad en el terreno de juego ha tomado un tinte gris.

El delantero venezolano, una auténtica leyenda en la MLS, está atravesando un bache de adaptación que ha encendido las alarmas en el entorno del club fronterizo.

Hace apenas una temporada, el Vinotinto brillaba con los San Jose Earthquakes, donde registró 14 goles y tres asistencias, demostrando que su instinto goleador seguía intacto. Sin embargo, el salto al fútbol mexicano ha frenado en seco su producción.

Estadística preocupante

Los números del ariete venezolano reflejan una pérdida de protagonismo que pocos esperaban a su llegada a México. El impacto de Josef ha sido prácticamente nulo en el esquema del equipo, como muestran sus registros actuales:

15 convocatorias

8 partidos jugados .

1 titularidad .

0 goles y 0 asistencias .

5 partidos consecutivos sin ver un solo minuto de acción.

6 meses sin marcar un gol.

Necesida adaptarse

La mudanza de la MLS a la Liga MX parece haberle costado más de lo previsto al atacante. El ritmo de juego, la intensidad defensiva y el sistema táctico de los Xolos no han logrado potenciar las virtudes de un jugador que, históricamente, ha necesitado confianza y minutos para ser determinante.

La falta de ritmo es evidente; el hecho de haber sido titular en una sola ocasión indica que el cuerpo técnico aún no lo ve en condiciones de liderar el ataque desde el inicio.

Con cinco partidos seguidos en el banquillo, el futuro de Josef en Tijuana entra en una etapa crítica. Para un delantero de su jerarquía, romper la sequía de medio año sin celebrar un tanto es la prioridad absoluta para intentar revertir una situación que, por ahora, dista mucho de las expectativas generadas en su presentación.