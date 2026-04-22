Escudo tecnológico en el fútbol nacional: la FVF garantiza la seguridad de su información

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió este martes un comunicado oficial para aclarar la situación de su infraestructura tecnológica, luego de que corriera el rumor sobre la vulneración de datos referentes a los clubes y jugadores por un supuesto hackeo sufrido en las últimas semanas.

A pesar de la insistencia de estos ataques, el organismo aseguró que sus sistemas de defensa repelieron con éxito cualquier maniobra externa, manteniendo a salvo la información confidencial de la institución.

Una defensa inquebrantable ante el cibercrimen

Ante la ola de rumores, la FVF fue tajante: no ha habido filtraciones. La gestión del fútbol nacional se centraliza en una plataforma privada diseñada con protocolos de seguridad de alto nivel, los cuales permanecen intactos y operativos.

Este tipo de incidentes no es aislado en el mundo del deporte moderno, donde las bases de datos de jugadores y contratos se han convertido en objetivos valiosos para los ciberdelincuentes.

Sin embargo, la Federación reiteró que la continuidad de sus operaciones nunca estuvo en riesgo.

Rechazo total a la desinformación

El ente rector del fútbol venezolano aprovechó la oportunidad para condenar cualquier intento de generar pánico o de utilizar el nombre de la institución para obtener beneficios económicos ilícitos.

"Rechazamos categóricamente cualquier narrativa que busque hacer apología al cibercrimen", dictó el comunicado, haciendo énfasis en que estas acciones delictivas no solo buscan perjudicar a la organización, sino que terminan afectando la estabilidad del entorno deportivo nacional.

Solidaridad y prevención digital

En un gesto de empatía institucional, la FVF manifestó su respaldo a otras organizaciones venezolanas que han sido blanco de amenazas similares recientemente. En un ecosistema digital cada vez más complejo, la Federación subrayó que la protección del usuario final debe ser siempre la prioridad.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad futbolística y a la opinión pública a no hacerse eco de fuentes extraoficiales. La sanidad de los sistemas informáticos también depende de un consumo responsable de información, evitando difundir reportes malintencionados que no velan por el bienestar de nuestro balompié.