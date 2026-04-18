Banco que acertó las predicciones sobre los últimos tres campeones del Mundial saca su pronóstico para este 2026

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Este año se vivirá nuevamente la "fiesta" del Mundial de Fútbol y, como de costumbre, en las más recientes tres ediciones, la banca de inversión en el Reino Unido, Panmure Liberum, dio sus predicciones sobre el ganador del venidero torneo.

Si de confianza se trata, esta compañía se ha encargado de ganársela, tras haber acertado a los ganadores de las ediciones de 2014, 2018 y 2022. Según sus cálculos, en esta oportunidad habrá un campeón inédito.

Sorpresas:

Panmure Libetum cree que una de las sorpresas más llamativas será la eliminación de la selección más laureada en la historia de este evento, Brasil (cinco títulos), en la fase de grupos.

Asimismo, apuestan porque la selección de Portugal eliminará a Argentina en un emblemático duelo en la ronda de cuartos de final. Otra de las predicciones que involucra a equipos de Conmebol es la eliminación de Colombia en dieciseisavos a manos de Croacia.

¿Quién será el campeón del mundo según Panmure Liberum?

En lo que respecta a la predicción del campeón del mundo, este banco de inversión no falló en sus tres intentos previos por adivinarlo y espera hacerlo por cuarta ocasión, en un torneo en el que creen que el monarca levantará la copa por primera vez.

Se trata de la selección de Países Bajos, quienes según esta predicción serán los campeones mundialistas, derrotando a la oncena de Portugal en el juego decisivo.