Barcelona: Lamine Yamal se lesiona ¿Adiós al Mundial?

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Lamine Yamal es el futbolista más superlativo del FC Barcelona en la temporada. Contra Celta de Vigo, se divirtió, marcó y también se lesionó de gravedad. Se pierde el resto de la temporada y hay un peligro real de no participar en el próximo Mundial 2026 con la Selección de España.

El Barca comunicó que Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tomando en cuenta la gravedad de la lesión muscular, se pierde el resto de la temporada. Aunque el punto positivo es que no pasará por el quirófano y llevará un tratamiento conservador.

El club está cerca de convertirse en campeón de LaLiga, forzar a Lamine a estas alturas es una tontería. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 dependerá exclusivamente de su descanso. Estará 5 semanas de baja, con un tratamiento que receta descanso absoluto.

Lamine Yamal: ¿Cuáles son los partidos que se pierde con el FC Barcelona?

Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada 2025-26 con el FC Barcelona. Esto significa entre otras cosas que se perderá el Clásico del próximo 10 de mayo en LaLiga. Eso sí, su objetivo principal ahora es estar al 100% de su lesión para disputar el Mundial 2026.

Juegos que se pierde Yamal con el Barca: