LaLiga: Álvaro Arbeloa culpa nuevamente al arbitraje del mal resultado del Madrid

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El Real Madrid volvió a sufrir otro descalabro tras igualar este viernes ante el Real Betis y el técnico español, Álvaro Arbeloa, arremetió contra los árbitros, algo que ya había en otra ocasiones.

El marcador finalizó 1-1, a pesar de que los blancos tuvieron más oportunidades de verdadero peligro y ahora quedaron a ocho puntos del líder Barcelona en la lucha por LaLiga, con una fecha más.

Álvaro Arbeloa culpa al arbitraje del mal resultado

Durante la rueda post partido, el entrenador comentó sobre el cuerpo arbitral ante algunas situaciones en el juego, incluyendo un posible penalti y fue bastante claro en su perspectiva.

"No hace falta mucho para en, situaciones así, en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco te vas al suelo, pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema ahí", señaló Arbeloa.

A lo que añadió, "Mucha gente, sobre todo los que tienen decidir este tipo de situaciones (los árbitros), no saben, ni entienden, pero...". Para el técnico español, su club mereció los tres puntos y cataloga el resultado "otra decepción.

Para concluir, el entrenador fue consultado sobre la situación de Dani Ceballos, quien está viendo pocos minutos y no fue convocado para este encuentro. A esa consulta, contestó que él (Arbeloa) colocaba a los que consideraban necesarios.