¿Un país en la Liga MX? Mira la propuesta de la FMF para la selección de México

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El fútbol mexicano ha quedado perplejo tras las recientes declaraciones de Miguel "Piojo" Herrera.

El ex seleccionador nacional confesó en una entrevista que, durante una de las aproximaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para ofrecerle el banquillo del "Tri", recibió una propuesta para integrar a la Selección Nacional como un club más dentro de la Liga MX.

Insólita propuesta

Según el relato de Herrera, la idea planteada por un directivo de alto rango consistía en que la Selección Mexicana compitiera semana a semana en el torneo local.

El objetivo principal de esta irreal estrategia era que el grupo de jugadores llegara con un ritmo de competencia conjunto muy superior al de cualquier otro rival. La FMF veía en esta estructura la fórmula ideal para que el equipo nacional funcionara como un bloque perfectamente aceitado para la Copa del Mundo.

Al jugar como un equipo de la liga, el cuerpo técnico tendría control total sobre los futbolistas durante todo el año, eliminando las dificultades de las fechas FIFA.

¿Viabilidad o fantasía?

Aunque la propuesta buscaba solucionar la falta de cohesión táctica que suele afectar a los combinados nacionales, las críticas no se han hecho esperar.

Especialistas señalan que una medida de este tipo sería prácticamente imposible de ejecutar debido a los conflictos de intereses, regulaciones internacionales y la logística.

Por ahora, la anécdota queda como un reflejo de las medidas desesperadas, e incluso creativas, que se han puesto sobre la mesa para intentar dar el salto de calidad definitivo en el escenario mundialista.