Mbappé no puede pasar a Cristiano Ronaldo entre los máximos goleadores del Madrid en sus primeros 100 juegos

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El Real Madrid se enfrentó este viernes al Real Betis, en un choque que significó el primer centenar de Kylian Mbappé con el uniforme blanco y confirmó su puesto en el top 3 de los máximos goleadores "Merengues" en sus primeros 100 partidos.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa sumaron su quinto empate de la campaña tras quedar 1-1 con el Betis y prácticamente ya dieron también LaLiga por pérdida luego de tener ocho puntos menos que el Barcelona, con una fecha más.

Kylian Mbappé queda en prestigioso top 3 junto a Cristiano Ronaldo

Sí bien, el Madrid atraviesa su peor momento de la temporada y el francés no tiene el ritmo superlativo que tuvo en algún momento, es innegable que su performance ha sido increíble durante sus primeras dos zafras.

Aunque no marcó en esta fecha, Mbappé llegó a 100 duelos con este club, anotando 85 tantos y de esa manera, se ubicó en el tercer lugar de goleadores "Merengues" con su primer centenar cumplido, detrás de Ferenc Puskás, quien hizo 99 goles en es periodo y Cristiano Ronaldo (goleador histórico de la franquicia) con 95 redes perforadas.

Kylian Mbappé abandonó el juego con molestías

Aunque el delantero francés debía celebrar ese logro que inscribió su nombre junto a otros dos jugadores históricos, lo cierto es que generó impotencia y preocupación.

Esto debido a que tuvo que ser sustituido en el minuto 82, motivado a una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda, a espera de la realización de los exámenes para descartar algo grave.