Mbappé pide el cambio y el Real Madrid teme por el pasillo al Barcelona

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El Real Madrid sufrió un durísimo revés en sus aspiraciones por el título liguero tras empatar 1-1 ante el Real Betis en el Estadio La Cartuja. Un gol en el último suspiro del encuentro le arrebató dos puntos vitales y deja el campeonato en bandeja de plata para el Barcelona.

El conjunto de Álvaro Arbeloa se adelantó temprano gracias a Vinícius Jr., quien estuvo atento para cazar un rebote dentro del área y batir la portería bética.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una victoria necesaria terminó convirtiéndose en un drama para la "Casa Blanca".

Error fatal en el descuento

Tras el gol inicial, el partido entró en una fase de equilibrio donde el Madrid no logró imponer su jerarquía. El Betis dio varios avisos serios que fueron contenidos por un Andriy Lunin monumental, quien evitó una derrota mayor.

La tragedia merengue se consumó en la última jugada del partido con un desajuste defensivo que permitió a Héctor Bellerín aparecer por sorpresa para rematar y poner el empate definitivo, desatando la locura en Sevilla y el silencio en el banquillo madrileño.

Por si el resultado fuera poco, el Real Madrid sumó una nueva preocupación médica. Al minuto 81, Kylian Mbappé pidió el cambio tras sentir molestias, encendiendo nuevamente las alarmas en una enfermería blanca que no ha dado tregua esta temporada.

¿Pasillo en el Clásico?

Este empate cae como un "balde de agua fría" y deja al Madrid en una situación sumamente incómoda de cara a la definición del torneo. Si el Barcelona derrota al Getafe, la ventaja se ampliará a 11 puntos.

De mantenerse esta tendencia y si los merengues vuelven a pinchar en la próxima jornada, el equipo catalán llegaría al Clásico matemáticamente como campeón. Esto obligaría a los merengues a realizar el tradicional pasillo de honor a su eterno rival en el partido más importante del fútbol español.

Con muy pocos puntos en juego y un Barça que no cede, el Real Madrid parece haber entregado hoy sus últimas esperanzas de remontada en la competición doméstica.