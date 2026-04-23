¡Ocho salidas! El Real Madrid revolucionará el equipo para la próxima temporada

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La planta noble del Santiago Bernabéu ya trabaja en el diseño del Real Madrid 2026-2027. Con la temporada entrando en su fase decisiva, la cúpula blanca ha trazado una línea roja clara sobre quiénes son los pilares del proyecto y quiénes deberán buscar un nuevo destino.

La planificación apunta a una reestructuración profunda que busca equilibrar las finanzas y dar espacio a una nueva etapa técnica.

Los siete intransferibles

El Real Madrid ha blindado a su columna vertebral. Siete nombres han sido declarados intransferibles, enviando un mensaje directo al mercado.

Los elegidos para liderar el futuro son Thibaut Courtois, Éder Militão, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Sobre este último trío recae la mayor expectativa. La dirección deportiva tiene claro que armonizar el talento de ellos será la tarea prioritaria del próximo entrenador, quien deberá encontrar el encaje táctico perfecto para que las tres estrellas alcancen su máximo potencial de forma simultánea.

Operación salida

Para dar entrada a nuevos refuerzos y oxigenar la plantilla, el club pretende facilitar la salida de hasta ocho futbolistas en diferentes condiciones contractuales.

Dos pilares del vestuario como David Alaba y Dani Carvajal finalizan su vínculo contractual. Todo apunta a que el club no renovará sus contratos, marcando el fin de una era dorada en los laterales y el centro de la zaga.

Por otro lado, se buscará hacer caja con jugadores que no han terminado de asentarse o que tienen un mercado atractivo como Eduardo Camavinga, Gonzalo García y Raúl Asencio, Dani Ceballos y Fran García. Además, la directiva ha decidio que Franco Mastantuono saldrá cedido para continuar su adaptación a Europa.