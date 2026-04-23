Álvaro Arbeloa responde a Kylian Mbappé: "son cosas que no tienen importancia"

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En la previa de una nueva jornada liguera, el Real Madrid se prepara para visitar el Benito Villamarín en un duelo de alta tensión ante el Real Betis.

Sin embargo, la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa estuvo marcada por temas que trascienden lo estrictamente táctico, obligando al técnico merengue a ejercer de apagafuegos ante el ruido mediático que rodea a su plantilla.

El "Like" de Mbappé

Uno de los puntos calientes de la comparecencia fue el reciente gesto de Kylian Mbappé en redes sociales, donde el astro francés reaccionó con un "me gusta" a una publicación relacionada con José Mourinho.

Lejos de alimentar controversias o interpretaciones sobre el futuro o el vestuario, Arbeloa respondió con una naturalidad tajante.

"Son cosas que ni entro a valorar. No me molesta que le dé like a Mourinho, a Julia Roberts o a quien sea. Son cosas que no tienen la menor importancia", zanjó el entrenador.

Aún creen en la remontada

Más allá de las anécdotas en redes, el foco principal sigue puesto en la tabla de posiciones. A pesar de la considerable distancia que separa al conjunto blanco de la cima ocupada por el Barcelona, Arbeloa fue claro al definir la hoja de ruta para este cierre de campaña.

"Nuestro objetivo tiene que ser ganar los seis partidos que quedan, independientemente de lo que haga el Barcelona", afirmó el técnico. Para los merengues, LaLiga es la última bala que les queda para intentar levantar un título y no quedar nuevamente en un "nadaplete".

Con estas declaraciones, el Real Madrid viaja a Sevilla con la intención de demostrar que, bajo el mando de Arbeloa, la rendición no está en el diccionario del club, mientras el vestuario se mantiene blindado ante cualquier distracción externa.