¿Italia al Mundial? FIFA toma postura tras petición de Donald Trump

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A menos de dos meses de la llegada del Mundial 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una solicitud a la FIFA sobre la posibilidad de darle luz verde a la participación de Italia como sustituto de Irán, de acuerdo al conflicto político que atraviesan ambos países.

La idea, impulsada por su enviado Paolo Zampolli, no ha encontrado respaldo ni en FIFA ni en el propio país europeo, según el reporte de El País. Más allá de lo llamativo de la sugerencia, el contexto es delicado para Italia, que viene de encadenar una histórica ausencia al quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo.

Desde la FIFA, las primeras reacciones apuntan a que la iniciativa carece de viabilidad, principalmente por cuestiones reglamentarias. El organismo establece que, en caso de una hipotética baja de una selección clasificada, su reemplazo debe pertenecer a la misma confederación. Esto descarta automáticamente a los italianos, que forma parte de la UEFA, y deja claro que cualquier sustituto de Irán tendría que provenir del fútbol asiático.

Italia rechaza propuesta de Trump

La "Azzurra" ha rechazado de forma tajante la propuesta impulsada por el entorno de Donald Trump para reemplazar a Irán en la próxima Copa del Mundo. La idea generó una fuerte reacción dentro del gobierno italiano, donde el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, la calificó abiertamente como “vergonzosa”, dejando claro el malestar que provocó en el país europeo.

La iniciativa habría significado una entrada por la puerta trasera para la selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo, que no logró clasificarse por tercera edición consecutiva. Más allá del rechazo político, la propuesta también fue vista como una falta de respeto al mérito deportivo y a las normas establecidas por la FIFA, que regulan estrictamente los procesos de clasificación.

En ese escenario, la alternativa más lógica sería otra selección de Asia, como Emiratos Árabes Unidos, que quedó cerca de la clasificación en la última fase eliminatoria. El equipo emiratí cayó en una eliminatoria decisiva, pero se mantiene como uno de los candidatos naturales en caso de una eventual vacante. Así, la propuesta no solo choca con las normas establecidas, sino también con la realidad competitiva y el propio orgullo deportivo de las selecciones involucradas.