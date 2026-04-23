Mundial 2026: Estados Unidos presiona para sacar a Irán y darle espacio a Italia

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En un movimiento que mezcla la política internacional con la deportiva, la administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la FIFA que la selección de Italia ocupe el lugar de Irán en la próxima Copa del Mundo de 2026. La propuesta fue revelada inicialmente por el Financial Times.

Según fuentes cercanas al tema, este plan estratégico es un intento de la Casa Blanca por reconstruir los lazos con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Recordemos que la relación entre ambos líderes se enfrió tras las críticas de Trump al Papa León XIV respecto al conflicto bélico con Irán.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró el enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, al Financial Times.





El laberinto reglamentario y la postura de Irán

La selección italiana quedó fuera de la cita mundialista en marzo tras caer derrotada en la tanda de penales (4-1) frente a Bosnia y Herzegovina en el repechaje europeo. De concretarse esta sustitución, Italia evitaría estar ausente de un Mundial por tercera vez consecutiva.

El fútbol italiano vive su peor bache histórico, tanto a nivel de selección como de clubes, la última vez que la "Azzurra" estuvo en un Mundial fue en la edición de Brasil 2014 donde cayó en fase de grupos. Su última corona fue en Alemania 2006.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) emitió un comunicado este miércoles donde reafirmó su intención de participar en la contienda mundial y que el equipo está "completamente preparado", pero solicitó a la FIFA trasladar sus partidos hacia la sede en México por medida de seguridad, pero el ente del balompié planetario no ha respondido.

A principios del mes de abril surgió la posibilidad de que Irán no vaya al Mundial como una forma de protesta por la guerra con Estados Unidos e Israel. Esto abrió la posibilidad de que la FIFA pudiera crear un minitorneo con las selecciones eliminadas en el repechaje mundial para lograr este último boleto, propuesta que aún no es firme.