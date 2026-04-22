Rauw Alejandro lanzará nuevo tema con el que se une a la fiebre del Mundial 2026

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El artista puertorriqueño, Rauw Alejandro, está listo para marcar un gol fuera de los escenarios musicales tradicionales. El artista urbano estrenará una canción vinculada al Mundial de Fútbol 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La noticia ha generado gran expectativa entre seguidores de la música latina y del fútbol, ya que el cantante no solo busca conquistar listas de reproducción, sino también convertirse en parte de la banda sonora de un torneo que paraliza al mundo.

"Dando Vueltas": lo nuevo de Rauw Alejandro

El tema, titulado “Dando Vueltas”, está previsto para estrenarse el miércoles 22 de abril de 2026, cuando aún faltan algunos meses para la gran cita deportiva, funcionando como una antesala musical del ambiente mundialista.

Aunque aún no se conoce la versión completa, adelantos revelan que la canción combinará reggaetón con ritmos tropicales, una mezcla que encaja con la energía, el movimiento y la emoción del fútbol.

Además, en los primeros avances del videoclip se puede ver a Rauw interactuando con un balón y vistiendo una camiseta deportiva, reforzando la estética futbolística que acompañará el lanzamiento.

Un paso más a su expansión

En los últimos años, el artista se ha caracterizado por su versatilidad, explorando géneros como el reggaetón, la salsa, el R&B y el pop, lo que le ha permitido consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual.

Este nuevo lanzamiento representa una oportunidad clave para seguir posicionando la música latina en escenarios internacionales, especialmente en un evento que reunirá a millones de espectadores en distintos continentes.

El estreno llega en un momento particularmente importante para Rauw Alejandro. El cantante no solo trabaja en nueva música, sino que también prepara una etapa artística renovada, incluyendo colaboraciones de alto nivel y un próximo álbum en el que promete arriesgar más con su sonido.

Incluso, se ha conocido que está colaborando con coreógrafos vinculados al legado de Michael Jackson, lo que anticipa una propuesta visual y escénica más ambiciosa en sus futuros proyectos.