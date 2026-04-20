Arbeloa alza la voz: Críticas al arbitraje y espaldarazo definitivo a Arda Güler

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En una comparecencia marcada por la mezcla de reivindicación y análisis táctico, Álvaro Arbeloa no se guardó nada. El entrenador del Real Madrid abordó los temas más calientes de la actualidad blanca, desde la protección a sus figuras hasta la consolidación de los talentos que están sosteniendo al club en la máxima competición europea.

El caso Camavinga y el error arbitral

Uno de los puntos más tensos de sus declaraciones fue la gestión disciplinaria en el último encuentro de Champions League. Arbeloa fue tajante al referirse a la tarjeta amarilla recibida por Eduardo Camavinga, calificándola como un descuido inaceptable para el nivel de la competición.

"Fue un error del árbitro grave. Está claro que no sabía que tenía una tarjeta, y no saberlo me parece un error muy grave", afirmó el técnico.

Para Arbeloa, más allá de la estadística, el impacto fue táctico: "Sacando una amarilla a un jugador en medio campo, lo vas a condicionar. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar". Además, aprovechó para blindar al centrocampista francés, recordando que, pese a sus 24 años, ya posee la experiencia de un veterano con dos Copas de Europa y torneos internacionales a sus espaldas, reafirmando que cuenta con el cariño total de la afición y el club.

La metamorfosis de Arda Güler

Si Camavinga fue la nota de preocupación, Arda Güler fue la de satisfacción. Arbeloa detalló la intensa relación de trabajo que ha mantenido con el turco durante los últimos tres meses, un periodo en el que el joven talento ha derribado los prejuicios que lo señalaban como un jugador incapaz de rendir en escenarios de alta presión.

"Se hablaba mucho de que Arda no era capaz de jugar en partidos importantes", recordó Arbeloa. "Pero fíjate la eliminatoria que ha hecho contra el Bayern de Múnich y contra el Manchester City". El técnico destacó tres pilares en la evolución de Güler.

El estratega concluyó su intervención dejando claro que Güler ya no es un proyecto de futuro, sino una realidad que sostiene al equipo en el presente. Con un vestuario que respalda a sus piezas clave y un cuerpo técnico que no teme señalar las injusticias externas, el Real Madrid de Arbeloa encara el tramo decisivo de la temporada con las ideas claras y sus figuras en estado de gracia.