Lamine Yamal rompe el silencio sobre su lesión: "Duele más de lo que puedo explicar"

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona y el mundo del fútbol aún procesan el impacto de la última jornada. Tras convertir un penal decisivo ante el Celta de Vigo, la euforia se transformó en angustia cuando la joya azulgrana, Lamine Yamal, tuvo que abandonar el campo con gestos de evidente dolor.

Tras las pruebas médicas, se confirmó una lesión de gravedad que lo margina del tramo final de la temporada y lo pone en una situación crítica de cara a la cita mundialista.

Horas después del fatídico encuentro, el canterano rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, frustración y, sobre todo, resiliencia.

Vacío en el momento crucial

Para un jugador que vive su mejor etapa profesional, el golpe físico es solo una parte del dolor. Lamine Yamal no ocultó la impotencia que siente al tener que detenerse cuando el calendario marcaba los desafíos más grandes de su corta pero intensa carrera.

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", expresó el atacante.

A pesar de la tristeza, el mensaje también sirvió para reafirmar su confianza en la plantilla: "Creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido".

"Volveré más fuerte"

Lejos de dejarse abatir por las circunstancias, Yamal asumió su nuevo rol como el aficionado número uno del club catalán. Prometió estar "apoyando, animando y empujando como uno más" desde la grada, dejando claro que su vínculo con el equipo no se rompe a pesar de la inactividad física.

Sin embargo, lo más rescatable de sus palabras fue la determinación por una recuperación total. El joven internacional subrayó que esto no es un punto final, sino un paréntesis necesario para su crecimiento.

"Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça", concluyó.