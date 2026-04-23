¡Preocupación total! Crece la crisis de lesiones a pocas semanas del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la cita en Estados Unidos, México y Canadá se ha visto empañada por el colapso físico de los protagonistas.

Tras una temporada europea de una exigencia sin precedentes, el fútbol internacional asiste a un goteo constante de bajas que amenaza con descafeinar el torneo más ambicioso de la historia.

Lo que debería ser una fiesta de gala se está convirtiendo, para muchos, en una carrera de obstáculos contra el cronómetro y el quirófano.

Adiós prematuro de las figuras

La crueldad del fútbol ha dictado sentencia para varios nombres propios que estaban llamados a brillar en Norteamérica. La noticia de Serge Gnabry ha caído como un jarro de agua fría en Alemania; el extremo se despide de la cita mundialista tras una lesión muscular que no le permitirá llegar a tiempo.

No es el único caso doloroso. La baja de Rodrygo Goes deja a Brasil sin una de sus piezas más creativas, mientras que la ausencia de Hugo Ekitike priva a Francia de una de sus grandes apuestas ofensivas.

Por su parte, la defensa de la corona por parte de Argentina sufrirá la baja de Juan Foyth, cuya regularidad en la zaga será difícil de reemplazar.

Entre el reposo y la esperanza

En el limbo de la incertidumbre se encuentran las joyas más jóvenes del planeta. El estado físico de Lamine Yamal mantiene en vilo a España, mientras que en Brasil la atención se centra en la evolución de Estêvão.

En paralelo, un grupo de "pesos pesados" ha decidido bajar la persiana de sus temporadas en clubes para centrar cada segundo en la rehabilitación. Entre ellos, aparecen Éder Militão, Arda Güler, Marc-André ter Stegen o Cristian "Cuti" Romero.

Este "mar de lesionados" no es una casualidad, sino el síntoma de un sistema al límite. La saturación de partidos ha convertido la fase previa al Mundial en una zona de guerra donde solo los más resistentes logran cruzar la meta.