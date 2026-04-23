El Real Madrid y Barcelona pelearían por este delantero

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El mercado de fichajes europeo ha comenzado a agitarse con unas declaraciones que ponen el foco en una de las grandes potencias ofensivas del continente.

Mithat Halis, reconocido agente FIFA que estuvo vinculado al entorno de Victor Osimhen, ha asegurado que el delantero nigeriano es un objetivo totalmente factible para los dos gigantes del fútbol español en la próxima ventana de transferencias.

Según Halis, el perfil de Osimhen encaja perfectamente en las necesidades actuales tanto del Real Madrid como del Barcelona, llegando a calificar la operación como "muy realista", a pesar de que su valor de mercado superaría los 100 millones de euros.

La pieza que falta

El análisis del agente se centra en el desequilibrio táctico que presentan ambos clubes en sus delanteras. El Madrid sigue buscando un heredero natural para el hueco que dejó Karim Benzema, lo que ha forzado a una reubicación de sus estrellas actuales.

"El Real Madrid no ha tenido un delantero centro desde la etapa de Karim Benzema. Se ven obligados a alinear a Mbappé y Vinicius como delanteros. Si fichan a Osimhen, jugarán en sus posiciones naturales, como extremos, y serán más efectivos", afirmó.

Por el lado blaugrana, la situación es de relevo generacional. El club catalán ya estaría proyectando el futuro sin su actual referente: "Uno se ha dado por vencido con Lewandowski", explicó.

Gran presente en Turquía

Las palabras del agente son fruto del rendimiento inmediato del jugador. Victor Osimhen está firmando una gran campaña con el Galatasaray, donde se ha convertido en el máximo referente del ataque.

En lo que va de la temporada acumula 19 goles y siete asistencias entre la Superliga turca y la UEFA Champions League. Si bien la cifra de 100 millones es una barrera importante, la escasez de delanteros centro de garantías en el mercado podría empujar a ambos clubes a una puja histórica por el nigeriano.