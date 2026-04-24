Real Madrid presenta convocatoria para medirse al Betis con numerosas bajas

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Aunque tiene una desventaja de nueve puntos de diferencia del Barcelona, el Real Madrid aún mantiene opciones matemáticas de aspirar el título de La Liga en la recta final de la temporada 2025-26. En busca de recortar distancia, el equipo de Álvaro Arbeloa se mide al Real Betis este viernes 24 de abril.

El entrenador de la Casa Blanca ha dado a conocer la lista de convocados para el compromiso de este viernes en el Estadio de La Cartuja, una situación complicada en la tabla, por lo que una victoria se vuelve prácticamente obligatoria para mantener vivas sus esperanzas a la corona.

Para este importante encuentro, el equipo merengue tendrá varias ausencias sensibles debido a lesiones, entre ellas las de Thibaut Courtois, Rodrygo, Arda Güler y Éder Militão. A esta lista se sumaron a última hora Aurélien Tchouaméni, por una sobrecarga en los isquiotibiales, y Dani Ceballos, quien quedó fuera por decisión técnica. Estas bajas representan un reto adicional para el planteamiento del equipo en un partido de alta exigencia.

Real Madrid presenta convocatoria ante Real Betis

Como nota positiva, el técnico recupera a Raúl Asencio, quien ya superó sus problemas estomacales y estará disponible. Además, Arbeloa ha decidido apostar por la cantera incluyendo a seis jóvenes talentos: los porteros Sergio Mestre y Javi Navarro, junto a Thiago Pitarch, Diego Aguado, Manuel Ángel y Jorge Cestero, reflejando la confianza en el talento emergente del club en un momento determinante de la temporada.

Los madridistas están obligados a vencer en condición de visitante a los verdosos, que se encuentran en el quinto peldaño de la liga española con 49 puntos. Los blancos intentarán repetir la dosis cuando vencieron por goleada en el Santiago Bernabéu a principio de enero del presente año.