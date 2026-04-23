Josep Pedrerol asoma un nombre para asumir el banquillo del Real Madrid

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El banquillo del Real Madrid sigue siendo una incógnita para la siguiente temporada, con la continuidad de Álvaro Arbeloa entredicho, tras los pésimos resultados que hasta ahora se han registrado.

De hecho, el equipo merengue solo tiene como última opción la presente edición de LaLiga, en la que la brecha es de nueve puntos con el conjunto que lidera el pelotón, el FC Barcelona (82 vs 73).

En ese recorrido, los merengues cayeron en la Copa del Rey ante un equipo sorpresivo, el Albacete, y luego también fueron eliminados en los cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern Múnich.

Con el panorama pintando para el conocido 'nadaplete', que se daría en el club por segundo año consecutivo, el debate sobre el banquillo madridista para el siguiente curso sigue sobre la mesa y el mismo Josep Pedrerol, conductor del programa el 'Chiringuito de Jugones', se atrevió a poner un nombre en la discusión.

¿A quién asomó Pedrerol como opción para tomar al Real Madrid?

Sorpresivamente, el tertuliano del programa español no se decantó por nombres que ya han sonado en las quinielas, como el mismísimo José Mourinho o las opciones de Jürgen Klopp.

Más bien su favorito tomó por sorpresa a más de uno, porque no estaba hasta el momento dentro de las discusiones, sobre todo, porque dentro de pocos días afrontará nuevamente el reto de dirigir un mundial.

Ese no es otro que Didier Deschamps, mandamás actual de la selección de Francia y que se espera abandone ese cargo una vez se complete la Copa del Mundo de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Por los momentos, no ha habido claridad sobre el futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, que podría decidirse al término de la campaña y con las sensaciones sobre la mesa.