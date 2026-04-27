¡Choque de titanes! El PSG se mide ante Bayern Múnich en la Champions

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La UEFA Champions League entra en su fase más emocionante y el destino ha querido que los dos máximos favoritos se vean las caras antes de tiempo.

El París Saint-Germain, actual defensor del título, recibe este martes al Bayern Múnich en la ida de las semifinales, un duelo que promete paralizar el continente.

Ambos equipos llegan tras demostrar un poderío ofensivo envidiable en las rondas previas. El PSG viene de dar un golpe de autoridad en cuartos al despachar al Liverpool con un contundente 4-0 global, reafirmando que el proyecto de Luis Enrique está en su punto de madurez más alto.

Por su parte, los "bávaros" protagonizaron la eliminatoria más electrizante de la fase anterior, eliminando al Real Madrid por un 6-4 global, con un Michael Olise y Harry Kane imparables.

Posibles alineaciones

El PSG ha recibido una excelente noticia de última hora. Vitinha y Hakimi se han recuperado a tiempo tras superar molestias físicas. La única baja confirmada para los parisinos es el joven Quentin Ndjantou.

Se espera que Luis Enrique salga con la siguiente alineación: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Dembélé, Kvaratskhelia y Bradley Barcola.

Mientras tanto, Kompany tendrá que lidiar con ausencias sensibles en defensa y rotación. Raphael Guerreiro se perderá la eliminatoria por lesión, sumándose a las bajas de Tom Bischof, Lennart Karl y Serge Gnabry.

El once del equipo alemán sería: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Primer asalto en París

De acuerdo al calendario, este compromiso se disputará en el Estadio Parque de los Príncipes a las 3:00 PM (hora de Venezuela). La vuelta está programada para el miércoles 6 de mayo.

El último enfrentamiento entre ambos en este torneo terminó con victoria bávara por 2-1 en la fase de liga, por lo que el PSG buscará cobrar venganza en casa para viajar a Alemania con ventaja.