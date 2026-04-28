Javier Tebas critica al VAR y al Real Madrid: "Hay que cambiar muchas cosas"

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a sacudir los cimientos del fútbol español con una serie de declaraciones explosivas.

Durante su última intervención, el directivo cuestionó la eficacia actual del VAR y también lanzó duras críticas hacia la postura institucional del Real Madrid.

El fin del VAR como lo conocemos

Tebas se mostró tajante respecto al descontento generalizado con el arbitraje por video. Para el presidente, el sistema ha perdido su esencia de "mínima intervención" y genera una "desazón" constante en los aficionados y clubes.

"Hay que cambiar muchas cosas en el VAR. El mundo del VAR depende de las normas IFAB, pero tenemos que ir a un modelo más FVS. Ya son muchos años diciendo 'mínima intervención' y no se hace caso", explicó.

Asimismo, habló sobre la selección de los árbitros: "En la selección de árbitros se implantará Inteligencia Artificial. Ya son muchos años del VAR y diciendo mínima intervención y que no se hace caso. Es un problema que genera mucha desazón. Algo no está funcionando”.

Nuevo dardo contra el Real Madrid

El otro gran foco de su intervención fue la reciente denuncia del Real Madrid contra el protocolo unificado contra la violencia. Tebas vinculó esta acción a una resistencia histórica del club blanco a someterse a la gobernanza colectiva de la competición.

Según el presidente de la patronal, el club presidido por Florentino Pérez no acepta un modelo donde las decisiones se tomen de forma conjunta con el resto de los equipos.

"No me sorprende nada del Real Madrid. Denuncia esto y seguramente denunciará por otra cosa. Todo lo que supone una acción coordinada no le gusta. El Real Madrid no comparte con la gran mayoría de clubes un modelo de liga coordinada. Como decía su presidente, LaLiga es el Real Madrid y 19 más”, concluyó.