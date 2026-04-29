Hansi Flick tendrá este dilema para el clásico ante Real Madrid

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Aún faltan algunos días para un nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid, esta vez por LaLiga de España. El 10 de mayo está previsto que ruede el balón en el Spotify Camp Nou entre los dos colosos españoles y para ese juego, precisamente, el técnico culé, Hansi Flick, tendría un dilema en el que deberá tomar decisiones.

El tema estará entre una decisión para nada sencilla en el técnico alemán, quien tendrá que elegir entre Frenkie de Jong, Marc Bernal o Gavi para el pivote defensivo.

Este apartado no es cualquier cosa en este momento, sobre todo, porque -aunque parezca surrealista- el estratega teutón no ha tenido a estos tres futbolistas juntos desde que está al mando en el cuadro culé.

Hansi Flick y la situación con estos mediocampistas

Las lesiones han sido la razón principal para que no haya podido escoger al mismo tiempo entre estos jugadores. Desde la campaña 2024-25, cuando el alemán asumió el cargo, Gavi se recuperaba de su grave lesión de ligamentos de la rodilla y menisco. Cuando reapareció, a finales de octubre de 2024, quien estaba fuera de servicio era Marc Bernal en la tercera jornada de LaLiga.

En la actual ocurrió más de lo mismo. Por ejemplo, con un Marc Bernal iniciando la campaña la fase final de la recuperación, que coincidió con el proceso que llevó a Gavi a someterse a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla.

En todo caso, luego que Gavi y Bernal ya pudieron estar disponibles a mediados de marzo, quien no se encontraba operativo era Frenkie de Jong, tras una lesión muscular en el cierre de febrero y que se mantuvo hasta inicios del este mes de abril.

¿Quién será el escogido para el clásico?

Aún es muy pronto para decirlo, aunque Gavi parta con ventajas en esa dirección. Y lo hace porque desde su regreso ha sido de lo más destacado en esa zona, con su acostumbrado nivel de intensidad, sobre todo, ante el Atlético y luego contra Getafe.

Los casos de Bernal y De Jong son de más cuidado, tras venir ambos de recuperaciones de sus respectivas lesiones. Los dos futbolistas tienen sus particularidades y habrá que esperar por cuál se decanta el técnico.

Marc Bernal tiene mucha llegada al área, sin descuidar la buena tenencia de la pelota. Frenkie tiene en su haber el don de conservar las posesiones y de ayudar a Pedri en esa misión, mientras Gavi -que también tiene capacidad para juntarse- le añade esa capacidad para robar pelotas en la zona, que tanto gusta a Hansi Flick.