Champions League: Así quedó la tabla de goleadores tras el 5-4 de PSG y Bayern Múnich

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La jornada de Champions League fue emocionante por completo con ese partidazo que regalaron PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y ese 5-4 en el marcador para los parisinos.

El resultado desde luego no sella aún el desenlace de la serie, que se definirá el próximo miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, el hogar de los bávaros.

Ahora bien, con esa ráfaga de goles en el partido es inevitable no mencionar a varios de los protagonistas, que movieron cifras en el apartado goleador de esta edición 2025-26.

Por ejemplo, por el Bayern une los anotadores fue Harry Kane, que se mantiene al acecho del líder de la estadísticas, Kylian Mbappé, que ya está fuera de combate en esta temporada.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores en la Champions League?

Esos nueve goles se han llevado todos los focos en el planeta fútbol. No es para menos después de la batalla campal que firmaron en París.

Por el conjunto de Múnich abrió el marcador Harry Kane (P) y luego se hicieron presentes Michael Olise (41'), Dayot Upamecano (65') y Luis Díaz (68'), mientras por el cuadro local encontraron red contraria Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56'), Joao Neves (33') y Ousmane Dembélé (45+5' y 58').

Lo anterior, expectacular para el seguidor, puso más reflectores todavía en Kane y Kvaratskhelia, quienes pelean en lo más alto del apartado goleador, que -tras el partido- quedó de la siguiente manera:

Kylian Mbappé: 15 (eliminado).

Harry Kane: 13.

Anthony Gordon: 10 (eliminado).

Khvicha Kvaratskhelia: 10.

Julián Álvaréz: 9.

No obstante, el gran hombre de la noche en Champions League, Dembélé, designado como 'Mejor jugador del partido', llegó a los seis goles en esta edición y sigue subiendo enteros en una hipotética lucha por revalidar su premio en el Balón de Oro.