Champions League: Delanteros del Bayern Múnich hacen historia ante el PSG

Suscríbete a nuestros canales

El Bayern Múnich vuelve a colocarse en el centro de la escena europea, esta vez gracias a una marca que habla de poder ofensivo y consistencia. En el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el París Saint-Germain, el conjunto alemán presume de un tridente que ya alcanzó los 100 goles en la temporada, una cifra que no pasa desapercibida en el fútbol de élite.

El dato cobra aún más relevancia por el contexto. No se trata de un trío habitual en la historia reciente del torneo, dominada durante años por clubes como el Barcelona o el Real Madrid. Esta vez, el protagonismo es completamente bávaro, con tres nombres que han sabido complementarse a lo largo de la campaña.

Bayern Múnich - Champions League

El colombiano Luis Díaz, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise han sido los encargados de alcanzar esta cifra redonda. Entre los tres han construido una sociedad ofensiva letal, combinando velocidad, precisión y capacidad de definición en momentos clave.

El registro se consolidó tras el partido ante el conjunto parisino que terminó con derrota 5-4. Más allá del resultado puntual, lo que queda es la confirmación de un tridente que ha marcado diferencia a lo largo de toda la temporada.

Cada uno ha aportado desde su estilo. Díaz ha sido desequilibrio constante por la banda, Kane ha ejercido como referencia en el área con su habitual olfato goleador, y Olise ha sumado creatividad y sorpresa en el último tercio del campo. La combinación ha resultado difícil de contener para las defensas rivales.

Sin duda alguna, con la final de la Champions en el horizonte si logran pasar esta serie, el equipo alemán sabe que gran parte de sus aspiraciones pasa por mantener este nivel ofensivo. Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise ya hicieron historia; ahora quieren coronarse con el título más importante a nivel de clubes.