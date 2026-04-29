Champions League: Luis Enrique no se aguantó y confesó esto después de 5-4 ante Bayern Múnich

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No por nada la Champions League tiene arraigado en el ideario colectivo que el torneo brinda 'Noches mágicas'. La ida en la semifinal entre PSG y Bayern Múnich demostraron lo verídico de esa aseveración, tras el 5-4 que terminó quedando en el marcador y que hizo que el propio Luis Enrique, DT de los parisinos, se dedicara a elogiar lo visto en el Parque de los Príncipes.

El asturiano no escatimó elogio alguno en el partido. Incluso, no se detuvo en análisis que llevaran a repasar que los suyos recibieron cuatro goles, que pudieron ser más por la dinámica de ida y vuelta del compromiso.

Tanto así, que el estratega se adelantó al decir que pocas nunca en su veterana y exitosa carrera como entrenador había atravesado un encuentro con ese nivel de intensidad.

“Demostramos qué clase de equipo somos. Nunca había vivido un partido con tanta intensidad y tantas ganas de ganar. La afición de ambos equipos está feliz de ver este espectáculo. Físicamente, no bajamos el ritmo. Nunca había visto un ritmo así. Hay que felicitar a ambos equipos y a todos los jugadores. Cuando tienes una ventaja de tres goles, el rival arriesga mucho, y son de un nivel muy alto. Fue difícil, y será igual en el partido de vuelta. Es solo el tercer partido que pierden esta temporada. Estamos contentos. Ambos equipos demostraron su carácter”, dijo.

Las palabras de Luis Enrique

Las palabras de admiración del técnico no terminaron en la anterior, porque siguió apuntando que el partido fue un choque de emociones de principio a fin. Incluso, sacó pecho de ser los vigentes campeones de la competición.

"Ha sido el mejor partido que he estado como entrenador, muy intenso y un ritmo tremendo. Se ha demostrado porque somos los campeones y ellos porque son los que menos pierden esta temporada en Europa. Muy contentos y la vuelta va a volver a ser una fiesta", expresó.

A su vez, puso después nombres sobre la mesa y confesó lo que sufrieron los suyos por momentos: “Ellos empiezan mejor el partido. ¡Olise y Luis Díaz madre mía de donde han salido esos jugadores! Nos costó un poco al principio. Le damos la vuelta con dos rematadas porque tenemos mucha energía. En el descanso hemos intentado calmarnos, y en la segunda parte hemos estado mejor, hemos estado efectivos, nos hemos puesto con 5 a 2 y ahí no hemos presionado igual y nos han creado peligro y goles. Hemos ganado y lo hubiera firmado antes de empezar".

Finalmente, la expectativa quedó altísima para el partido de vuelta, en el que los dirigidos por Luis Enrique tengan que visitar el próximo 6 de mayo el estadio de los bávaros, el Allianz Arena.