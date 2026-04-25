Hansi Flick confía en el regreso triunfal de Lamine Yamal

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El FC Barcelona ha recibido un golpe durísimo en su camino hacia el título de Liga. Su técnico, Hansi Flick, confirmó este viernes que la joven estrella Lamine Yamal no volverá a vestir la camiseta azulgrana en lo que resta de la campaña 2025-2026. Tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante el duelo del miércoles contra el Celta de Vigo, el club ha decidido priorizar la salud a largo plazo del jugador.

A pesar de la tristeza que supone su ausencia para el cierre del torneo local, Flick envió un mensaje de optimismo a la afición española, asegurando que el extremo de 18 años estará presente en el Mundial de este verano y que lo hará en un estado físico y mental superior.

La paradoja del penalti: Gol y lesión

El infortunio de Yamal ocurrió en un momento de brillantez. Durante la victoria ante el Celta, el joven provocó y convirtió el penalti que mantiene al Barça con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. Sin embargo, el esfuerzo físico del cobro o el impacto previo de la falta terminaron por pasarle factura.

"Sintió algo después de la falta, pero creo que no pensó que fuera mucho. Decidió lanzar el penal y quizás eso agravó la situación", explicó Flick. El técnico alemán subrayó que esta es la primera lesión muscular en la corta carrera de Lamine, calificándola como un proceso de aprendizaje necesario para entender las señales que envía el cuerpo.

Una baja sensible para los esquemas de Flick

La ausencia de Yamal deja un vacío estadístico casi imposible de llenar. En lo que va de temporada, el "niño maravilla" ha registrado cifras de auténtico veterano:

24 goles anotados en todas las competiciones.

18 asistencias repartidas a sus compañeros.

Una racha reciente de nueve goles en sus últimos 12 partidos de liga.

"He apreciado muchísimo su nivel en las últimas semanas; estuvo increíble. Es más inteligente y maduro de lo que su edad sugiere", añadió el entrenador, quien ahora deberá buscar alternativas tácticas para mantener la ventaja en la tabla.

El proceso de recuperación y la mira en el Mundial

Con el Mundial 2026 en el horizonte, los servicios médicos del Barcelona y de la selección española trabajarán en conjunto. Flick enfatizó que la motivación de Yamal es máxima y que su enfoque está totalmente centrado en la rehabilitación. "Lo que percibo es que está muy concentrado. Tiene la motivación necesaria. Está de baja para nosotros, pero para el Mundial estará presente y volverá más fuerte que ahora", sentenció el estratega.

El cierre de La Liga sin su gran estrella

El Barcelona deberá defender su liderato este sábado en su visita al Getafe, un estadio siempre complicado que pondrá a prueba la profundidad del banquillo azulgrana. Por su parte, el Real Madrid, que viene de un empate amargo y con sus propias preocupaciones físicas con Kylian Mbappé, intentará recortar distancias en su lucha por dar caza al conjunto catalán.