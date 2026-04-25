Alarma moderada: Mbappé sufre una sobrecarga a las puertas del Mundial

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El Real Madrid no solo dejó escapar dos puntos vitales en su lucha por La Liga tras empatar contra el Real Betis, sino que también vio cómo su máxima figura, Kylian Mbappé, abandonaba el terreno de juego con evidentes signos de dolor.

Según fuentes internas del club consultadas por la AFP, el delantero francés sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Mbappé solicitó el cambio en los últimos diez minutos del encuentro, un gesto que preocupa a la afición blanca, especialmente ahora que el equipo se encuentra a una distancia de ocho puntos respecto al FC Barcelona, líder de la competición.

Un diagnóstico inicial con sabor a alivio

A pesar del nerviosismo inicial, las primeras valoraciones sugieren que el problema no reviste gravedad. Si bien el capitán de la selección francesa deberá someterse a pruebas médicas más exhaustivas en las próximas horas, todo apunta a que se trata de fatiga muscular acumulada y no de una rotura.

Este diagnóstico preliminar es un respiro no solo para el Real Madrid, sino para toda Francia. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina este verano, cualquier lesión de larga duración en una estrella de este calibre sería una catástrofe para las aspiraciones de "Les Bleus".

La incertidumbre de Arbeloa

Al término del encuentro, el técnico madridista Álvaro Arbeloa se mostró prudente ante los medios. Al ser cuestionado sobre el estado físico de su máximo goleador, el estratega español prefirió no adelantar plazos de recuperación:

"No tengo una idea clara todavía. Tenía algunas molestias y prefirió no arriesgar. Veremos cómo evoluciona en los próximos días con el trabajo de los fisioterapeutas", comentó Arbeloa.

Contexto: Una plaga de lesiones en las estrellas

La situación de Mbappé se produce en un momento de máxima tensión física para los futbolistas de élite. Apenas este miércoles, el mundo del fútbol recibió el impacto de la baja de Lamine Yamal, el joven baluarte del Barcelona, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá fuera de los estadios hasta el final de la temporada.

Aunque se espera que Yamal esté recuperado para representar a España en la cita mundialista, su baja deja al Barça debilitado en el tramo final, una oportunidad que el Madrid solo podrá aprovechar si logra mantener a Mbappé sano y en ritmo de competencia.