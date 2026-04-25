Mundial 2026: Éder Militao y su dramática temporada con el Real Madrid

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Eder Militao ha tenido sin ningún tipo de dudas su peor temporada con Real Madrid. No porque haya jugado mal, sino por la cantidad de lesiones que ha sufrido. A menos de 50 días para iniciar el Mundial 2026, el brasileño se despide de la competición por una lesión muscular.

Con la temporada del Real Madrid sentenciada, la prioridad de Militao era el Mundial 2026. Para el brasileño, perderse el torneo internacional era un golpe trágico. En las últimas horas, se confirmó que será intervenido del bíceps femoral y se pierde la competición con Brasil.

Habían dos opciones: la primera un tratamiento conservador para poder jugar el Mundial, que no garantizaba que no podía a resentir en la competición. La segunda, operarse y perderse el torneo internacional; finalmente será intervenido y estará cuatro meses de baja.

La última palabra igual la tenía Carlo Ancelotti, quien difícilmente convocaría a un jugador que no esté al 100% de sus condiciones. El jugador ahora tendrá que centrarse totalmente en la temporada 2026-27 y volver a su nivel habitual sin tantas lesiones que lo marginen en la temporada.

Éder Militao: Su complicada temporada 2025-26

La temporada 2025-26 ha sido un auténtico calvario médico para Éder Militao, quien ha encadenado tres bajas de gravedad que han lastrado su continuidad. A pesar de ser un pilar defensivo, el central ha pasado más tiempo en la enfermería que sobre el césped del Bernabéu.

El historial clínico del defensor refleja: dos lesiones musculares y un desgarro fibrilar que, sumados, alcanzan los 247 días de baja (27 juegos). Esta preocupante fragilidad física ha impedido que el jugador alcance su ritmo óptimo, obligando al club a buscar alternativas.

Estas ausencias de larga data no solo afectan la planificación del Real Madrid, sino que generan dudas razonables sobre su resistencia de cara al futuro. La recurrencia de sus problemas en el bíceps femoral sugiere una vulnerabilidad crónica que requiere un cambio radical en su preparación.

Brasil sin su central élite para el Mundial 2026

Sin la presencia de Éder Militao, la defensa de Brasil sufre un golpe devastador al perder a su único central de categoría élite absoluta para el certamen. Esta sensible baja traslada toda la presión y responsabilidad táctica a la dupla conformada por Gabriel Magalhães y Marquinhos en el Mundial 2026.