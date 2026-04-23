Estrellas del Real Madrid se lesionan y se despiden del Mundial 2026

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Perder todas las competiciones al parecer no fue suficiente para el Real Madrid. El equipo, que está por despedirse en blanco por segunda vez en la temporada, confirmó a dos nuevos lesiones en su hospital a menos de dos meses del Mundial 2026.

Arda Güler y Éder Militão sufrieron lesiones en el bíceps femoral tras el encuentro ante el Deportivo Alavés. El turco presenta la dolencia en la pierna derecha, mientras que el brasileño la tiene en la izquierda, siendo esta última la que genera mayor preocupación dentro del club.

Durante el partido, Militão notó de inmediato la molestia y pidió el cambio, lo que encendió las alarmas desde el primer momento. En contraste, Güler continuó en el campo inicialmente, aunque con el paso de las horas sus sensaciones empeoraron. Esto llevó al club a realizarle una resonancia magnética que confirmó la lesión, siendo además la primera que sufre el joven mediocampista en la presente campaña.

Participación al Mundial 2026 en el aire

El caso de Militão ha generado incertidumbre en el entorno madridista. Aunque en un principio se intentó transmitir tranquilidad, incluso con declaraciones de Álvaro Arbeloa que apuntaban a simples calambres, las pruebas médicas terminaron revelando una lesión de mayor gravedad. Esto supone un golpe importante para la defensa del equipo y complica su planificación a corto plazo.

Por su parte, en el club confían en que Güler pueda recuperarse sin contratiempos y llegar en condiciones al próximo Mundial, donde es considerado una pieza clave para Selección de fútbol de Turquía. La situación de Militão es más delicada, ya que las lesiones recurrentes en los últimos años han afectado su continuidad y generan dudas sobre su estado físico de cara a un torneo de alta exigencia.