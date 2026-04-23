Las tres jóvenes estrellas que peligran para la Copa del Mundo

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El panorama futbolístico internacional ha sufrido un sacudida importante a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026. Tres de los talentos más brillantes de la nueva generación, Estevão, Lamine Yamal y Arda Güler, han quedado descartados para el cierre de la temporada europea con sus respectivos clubes debido a lesiones de diversa gravedad.

Esta situación ha encendido las alarmas en las selecciones de Brasil, España y Turquía, que ven cómo sus piezas clave inician una carrera contra el reloj para llegar a la cita mundialista que comenzará el próximo 11 de junio.

El diagnóstico más preocupante en Brasil

La joya brasileña, recientemente incorporada a la plantilla del Chelsea, protagonizó la noticia más amarga de la jornada. Durante el encuentro frente al Manchester United, el atacante de 18 años sufrió una lesión de grado 4 en el tendón de la corva. Los informes médicos iniciales sugieren que este tipo de dolencias requieren un periodo de rehabilitación que oscila entre los tres y seis meses

Aunque el seleccionador Carlo Ancelotti ha manifestado su intención de esperar al jugador hasta el último momento, la realidad física es compleja. Estevão, quien ha sido fundamental en el esquema ofensivo de la Canarinha, enfrenta un pronóstico reservado que pone en serio riesgo su participación en el torneo. La Confederación Brasileña de Fútbol ya trabaja de forma coordinada con el equipo médico del club londinense para intentar acelerar los plazos.

Un plan de recuperación conservador en Barcelona

En España, la preocupación se centra en Lamine Yamal. El FC Barcelona emitió un comunicado oficial confirmando que el delantero presenta una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida tras marcar el gol de la victoria ante el Celta de Vigo. El club catalán ha sido tajante: el jugador no volverá a vestir la camiseta azulgrana en lo que resta de la temporada liguera.

A diferencia del caso brasileño, el optimismo en el entorno de la Selección Española es mayor. El cuerpo médico del Barcelona ha optado por un tratamiento conservador, sin intervención quirúrgica, con la previsión de que Yamal esté disponible para el debut de España contra Cabo Verde el 15 de junio. No obstante, el joven extremo llegará sin ritmo de competición oficial, lo que obligará a Luis de la Fuente a gestionar sus minutos con extrema cautela durante la fase de grupos.

Arda Güler se despide del Real Madrid para enfocarse en Turquía

El Real Madrid también ha confirmado la baja definitiva de Arda Güler para los compromisos finales de la campaña. El mediapunta turco padece una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, una zona que ya le ha causado problemas anteriormente. Ante la imposibilidad de alcanzar el nivel óptimo para las últimas jornadas de liga, los servicios médicos del club blanco y la federación turca han acordado un cese total de actividad competitiva.

El objetivo de Güler es dedicar las próximas semanas exclusivamente a la fisioterapia y al fortalecimiento muscular. Para Turquía, su presencia es innegociable, ya que es el eje creativo del equipo. La estrategia actual pasa por evitar cualquier recaída que suponga el adiós definitivo a su primera Copa del Mundo, priorizando la recuperación total sobre la urgencia de jugar los últimos partidos del calendario de clubes con un Madrid prácticamente fuera de competencia de todos los títulos.