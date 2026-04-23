¡Fábrica de talento! Monagas SC se consolida como la gran cantera de Venezuela

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Con la reciente oficialización del traspaso de Yerwin Sulbarán al Red Bull Salzburg de Austria, el Monagas SC celebra una venta importante y ratifica la efectividad de un proyecto de categorías inferiores que se ha convertido en el principal puente entre la Liga FUTVE y el mundo.

Lo que hace años parecía una excepción, hoy es una política institucional. El club azulgrana ha logrado establecer una línea de producción de futbolistas de élite que, año tras año, terminan dando el salto a ligas de mayor jerarquía, consolidando una tendencia exportadora sin precedentes recientes en el país.

Trienio de ventas estratégicas

La salida de Sulbarán es el capítulo más reciente de una cronología de éxitos. El Monagas SC ha logrado ubicar a sus joyas en mercados tan diversos como el brasileño, el estadounidense y el europeo.

Si tomamos en cuenta los movimientos realizados desde 2023, el conjunto criollo ha traspasado a: Leandro Rodríguez al Atlético Mineiro (cedido); David Martínez al LAFC (vendido); Andrés "Miki" Romero al Boston River (vendido) y ahora a Yerwin a Austria.

Modelo de éxito azulgrana

La clave parece residir en una combinación de infraestructura propia y una filosofía de juego que prioriza el protagonismo del juvenil en el primer equipo. A diferencia de otros clubes que optan por la veteranía, en el Monumental de Maturín la juventud es una inversión, no un riesgo.

Además, el seguimiento de estos jugadores como "mundialistas" en las categorías Sub-17 y Sub-20 ha permitido que los scouts internacionales pongan sus ojos directamente en el oriente venezolano.

Con la firma de Sulbarán hasta 2031, el Monagas SC envía un mensaje claro, su cantera no solo forma jugadores, sino que construye carreras con proyección de élite mundial.