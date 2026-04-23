Joya Vinotinto fue presentado con su nuevo club en Europa

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El Red Bull Salzburg ha hecho oficial el fichaje de Yerwin Sulbarán, el prometedor atacante de 18 años procedente del Monagas SC, consolidando una operación que subraya la expansión del mercado "Vinotinto" hacia las ligas de élite en Europa.

El criollo, quien ya dejó destellos de su calidad con la Selección de Venezuela en el pasado Mundial Sub-17, llega a Salzburgo con un proyecto a largo plazo bajo el brazo, con un contrato que lo vincula a la institución hasta el 30 de junio de 2031.

El "Método Red Bull"

Fiel a su filosofía de pulir diamantes en bruto, el RB Salzburgo ha trazado una hoja de ruta específica para el venezolano. Sulbarán comenzará su andadura europea como jugador de cooperación en el FC Liefering, el equipo filial que compite en la segunda división austríaca.

Esta estructura le permitirá al joven delantero foguearse en el ritmo físico del fútbol europeo sin la presión inmediata del primer equipo. Asimismo, podrá mantener la competitividad semanal bajo la misma metodología táctica que el equipo principal.

Tras los pasos de las leyendas

Yerwin Sulbarán se une a una cantera que se ha ganado el respeto global por ser la rampa de lanzamiento de superestrellas mundiales.

En las mismas canchas donde hoy entrenará el venezolano, se forjaron nombres como Erling Haaland (Manchester City), Sadio Mané (Al-Nassr), Dominik Szoboszlai (Liverpool) o Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Para el juvenil, este traspaso no solo representa su primera experiencia en el "Viejo Continente", sino la oportunidad de entrar en un ecosistema diseñado para transformar el potencial en realidad. El fútbol venezolano observa con atención el crecimiento de uno de sus baluartes más jóvenes en la fábrica de talentos más eficiente de Europa.