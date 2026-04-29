¡Rumbo al Clásico! Barcelona recibe grandes noticias sobre Raphinha

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Para terminar de asegurar La Liga, Barcelona necesita vencer en sus próximos compromisos, incluyendo uno restante ante el Real Madrid, que es su más cercano perseguidor en la competición. Para ello, los culés deben contar con la mayoría de sus figuras, entre ella Raphina, quien se ha convertido en una pieza determinante bajo el esquema de Hansi Flick.

Las buenas noticias llegan desde la enfermería, ya que Marc Bernal y el brasileño se han ejercitado con el grupo con la mirada puesta en su regreso. El plan del técnico alemán es que ambos futbolistas estén disponibles no solo para el compromiso ante Osasuna, sino también que puedan sumar minutos de cara al Clásico del día 10 en el Spotify Camp Nou.

A esto se suma la gran novedad de Andreas Christensen, quien ya trabaja con el equipo tras una larga ausencia, lo que supone un refuerzo importante para el entrenador alemán. Marc Bernal sufrió hace aproximadamente un mes un esguince en el tobillo izquierdo durante el duelo liguero frente al Atlético de Madrid, pero su evolución ha sido positiva y ya encara la fase final de su recuperación. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper hay optimismo total sobre su presencia en El Sadar, estadio del Osasuna.

Raphina recuperado

Por su parte, Raphinha continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió mientras estaba concentrado con la selección de Brasil durante el último parón internacional. Esta semana se cumplen cinco semanas desde que cayó lesionado, y la idea del cuerpo técnico era que ya pudiera reincorporarse al grupo.

Flick confía en que el brasileño pueda entrar en la convocatoria frente a Osasuna, aunque el club mantiene la cautela y no quiere asumir riesgos innecesarios con su recuperación.