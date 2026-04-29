Champions League: Así quedó la tabla de goleadores tras la nueva diana de Julián Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 29 de abril se continuó la emoción de la Champions League, esta vez en la otra semifinal entre Atlético de Madrid y el Arsenal, que tuvo como epicentro al estadio Riyadh Air Metropolitano. Y los goles no faltaron, aunque no el mismo ritmo del partidazo que regalaron PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes con ese 5-4 en el marcador para los parisinos.

Colchoneros y 'gunners' igualaron a un tanto, en un partido definido en la vía del penal; primero con la aparición de Viktor Gyökeres al minuto 44' y luego con la respuesta de Julián Álvarez al 56'.

El resultado desde luego no selló el desenlace de la llave y dejó todo abierto para el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, el hogar de los 'gunners'.

No obstante, con estas dianas en el Metropolitano toca una obligada revisión de uno de los protagonistas, que movieron cifras en el apartado goleador de esta edición 2025-26.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores en la Champions League?

El que nuevamente se metió en la pelea sin duda es Julián Álvarez, que sigue en el top 5 del registro y que tendrá, al menos, un partido más (si no se mete en la gran final) para aumentar sus cifras.

En la jornada de este martes 28 de abril, Kane y Kvaratskhelia eran quienes tenían los reflectores de lleno, tras el tanto del inglés y el doblete del georgiano, ahora con el de Julián la clasificación goleadores quedó de la siguiente manera:

Kylian Mbappé: 15 (eliminado).

Harry Kane: 13.

Anthony Gordon: 10 (eliminado).

Khvicha Kvaratskhelia: 10.

Julián Álvarez: 10.

Finalmente, las series de semifinal de Champions League, quedaron definidas para la siguiente semana, primero el próximo martes 5 de mayo en el campo de los 'gunners', el Emirates Stadium, que revelará el nombre del primer finalista de esta edición 2025-26 y luego en el Allianz Arena la jornada del 6 del mismo mes.