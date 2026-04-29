Champions League: Arsenal y Atlético de Madrid confirman sus XI para la semifinal

El Atlético de Madrid y el Arsenal han revelado sus cartas para el trascendental choque de ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
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Con sorpresas en ambos esquemas, colchoneros y "gunners" buscan dar el primer paso hacia la gran final de Budapest. Cabe destacar, que este compromiso se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a las 3:00 PM (hora de Venezuela).
Por el lado del conjunto inglés, Mikel Arteta no se guarda nada y presenta un once ofensivo donde destaca la presencia del sueco Viktor Gyökeres como referente de área, acompañado por la velocidad de Martinelli y el desequilibrio de Madueke.
XI Titular del Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié
Mediocampistas: Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice
Delanteros: Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli
XI Titular del Atlético de Madrid
Mientras tanto, Diego Simeone confía en la energía de Giuliano para poblar el mediocampo y en la jerarquía ofensiva de la dupla Griezmann-Álvarez.
La gran novedad en el Atlético de Madrid es la titularidad de Marc Pubill y David Hancko en una defensa que deberá estar impecable ante el despliegue inglés.
Portero: Jan Oblak
Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman
Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez