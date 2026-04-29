Champions League: Atlético y Arsenal igualan en el Metropolitano para dejar la serie abierta

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El Atlético de Madrid recibió en su estadio, el Riyadh Air Metropolitano, al Arsenal este miércoles 29 de abril, para darle vida a la segunda llave de semifinal de la Champions League, después de lo que fue el auténtico partidazo entre PSG y Bayern Múnich.

Después de lo entregado por los parisinos y bávaros, con un encuentro de hasta nueve goles (5-4) en el Parque de los Príncipes, el conjunto de Madrid y el de Londres tenían la difícil tarea de rememorar las mismas emociones en la opinión pública futbolera.

Esta vez, el trámite del partido no tuvo el mismo desenlace y se disputó en una notable paridad, que quedó plasmada en el marcador final (1-1). El primer tanto del cotejo lo firmó Viktor Gyökeres en el epilogo de la primera parte, al minuto 44' y por la vía del penal.

Champions League: Atlético reaccionó en el segundo tiempo

Con un primer tramo del compromiso muy estudiado entre ambos, sin muchas situaciones de gol y con evidente muestras de respeto entre uno y otro, se dio paso a los segundos 45 minutos.

Una segunda parte con mucha mejoría de los locales, que se volcaron hacia el arco defendido por el guardameta David Raya, que tuvo que intervenir en varias oportunidades para defender el 0-1 parcial.

Eso sí, tanto dio la insistencia colchonera que el empate llegaría al 56' con Julián Álvarez como protagonista, por la misma vía del penal, en la que ejecutó de gran forma su pegada y dejó sin opciones al portero.

Finalmente, todo quedó abierto en esta semifinal de Champions League, que se definirá el próximo martes 5 de mayo en el campo de los 'gunners', el Emirates Stadium, y que revelará el nombre del primer finalista de esta edición 2025-26.