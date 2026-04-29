Julián Álvarez superó a Lionel Messi en este dato goleador de la Champions League

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Este miércoles 29 de abril se continuó la emoción de la Champions League, esta vez en la otra semifinal entre Atlético de Madrid y el Arsenal, que tuvo como epicentro al estadio Riyadh Air Metropolitano.

Los dos clubes igualaron a un tanto, en un partido que tuvo como protagonista a la zona de los 11 pasos, porque ambas dianas se ejecutaron por la vía del penal. Primero con los 'gunners' al minuto 44', con la conversión de Viktor Gyökeres y luego con la réplica de Julián Álvarez al 56'.

Este último vino acompañado de algo especial, más allá de devolverle la ilusión a los colchoneros en el compromiso, porque metió al delantero argentino en la página dorada de la competición más importante a nivel de clubes.

Y no en cualquier apartado de mencionar, sino uno en el que se le compara directamente con el que, para muchos, es el mejor jugador de la historia del fútbol: Lionel Messi.

¿Qué récord de Lionel Messi superó Julián Álvarez?

La 'araña' con su gran ejecución erigió su nombre como el argentino que pudo llegar más rápido a los 25 goles en la Liga de Campeones, una cifra que alcanzó con 41 partidos disputados, uno menos de los necesitó Leo para lograrlo.

A su vez, el tanto también le permitió al atacante mantener una posible ilusión de convertirse en el máximo anotador en esta edición copera. Eso sí, aunque siendo realistas tiene una brecha completa de alcanzar en los hipotéticos dos partidos que le quedaría (en caso que avance a la gran final).

El albiceleste ha convertido 10 goles en esta edición y solo está superado por Kylian Mpappé (15 y ya eliminado) y Harry Kane (13), manteniendo un empate con Anthony Gordon (ya eliminado) y Khvicha Kvaratskhelia.

En este momento la cabeza de Julián Álvarez está más allá de los récord y se mantiene centrada en el partido de vuelta en esta serie contra el Arsenal, programado para el próximo martes 5 de mayo en el campo de los 'gunners', el Emirates Stadium, y que revelará el nombre del primer finalista de esta edición 2025-26.