Cristiano Ronaldo dio a conocer detalles sobre su futuro en el fútbol profesional

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Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia en las últimas horas, no solo por sus goles, sino por la sinceridad con la que afronta el momento actual en su exitosa carrera. El delantero portugués, una de las mayores leyendas del fútbol mundial, ha reconocido públicamente que el final de su carrera profesional está cada vez más cerca.

En declaraciones recientes al Canal GOAT, el atacante dejó claro que su motivación sigue siendo alta. “Sigo jugando no solo para esta generación, sino también para la anterior y la que viene después”, afirmó.

Cristiano Ronaldo

A pesar de los inevitables signos del paso del tiempo, el portugués insiste en que continúa disfrutando del fútbol al máximo nivel. "Lo disfruto día a día, partido a partido, año a año, incluso mientras me acerco al final de mi carrera. Eso es un hecho”, aseguró.

Sus palabras no solo evidencian aceptación, sino también una profunda conexión con el deporte que lo llevó a la cima y que le ha permitido ser considerado por millones de personas como el mejor de la historia.

El pelotero de 41 años también subrayó que su ambición no ha cambiado. Más allá de los registros individuales, el foco está en los títulos colectivos y más en esta temporada, que pueden ganar hasta dos trofeos. "Mi carrera ha sido brillante y quiero que siga siendo así. Todavía lo disfruto, sigo marcando goles… pero, sobre todo, se trata de ganar”, explicó.

Actualmente, su objetivo inmediato es conquistar la liga con el Al-Nassr, un desafío que asume con la misma determinación que en sus mejores años. Esa mentalidad es, precisamente, una de las claves que ha sostenido su éxito durante más de dos décadas en la élite.

Finalmente, mientras el mundo del fútbol comienza a imaginar un escenario sin él, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos importantes en su historia dentro y fuera del terreno. Y aunque el final se aproxima, su mensaje es claro, ya que va: cada partido cuenta, y cada momento en el campo sigue siendo una oportunidad para disfrutar al máximo.